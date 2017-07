Ex-prefeito Paulo Garcia morre aos 58 anos após infarto, em Goiânia

Médico estava em casa quando sofreu ataque fulminante. Ele administrou a capital de 2010 a 2016

30/07/2017, às 12h07

Ex-prefeito de Goiânia, o médico Paulo Garcia (PT) morreu neste domingo (30), aos 58 anos de idade. De acordo com a presidente estadual do partido, Kátia Maria dos Santos, o político estava em casa com a esposa quando sofreu um infarto fulminante. O corpo está sendo velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital.

Paulo Garcia morreu por volta das 4h30 deste domingo, no apartamento em que mora, no Setor Bueno, em Goiânia. O velório começou às 11h, na capela do Jardim das Palmeiras. A previsão é que o enterro aconteça às 17h, no mesmo cemitério. Em nota, a direção do Partido dos Trabalhadores lamentou a morte do político.

“O domingo amanheceu mais triste, nosso companheiro Paulo Garcia fez sua passagem. Nossos sentimentos aos familiares, em especial a amiga Tereza Beiler, sua esposa. Que Deus possa trazer paz, sabedoria para a travessia deste momento. O PT lamenta a passagem de um de seus líderes”, diz a nota.

Luto oficial

O governador Marconi Perillo (PSDB) postou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade à família do ex-prefeito e anunciou decreto de três dias de luto oficial no estado. “Paulo Garcia teve carreira reconhecida como médico e na política trilhou caminho de liderança e retidão. Sempre tivemos relação respeitosa”, escreveu Perillo.

A assessoria de imprensa do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), de quem Paulo Garcia foi vice-prefeito nos anos de 2009 e 2010, informou que o peemedebista também decretou luto oficial no município.

“Pelo ocorrido, e em respeito ao ex-prefeito Paulo Garcia, Iris Rezende cancelou sua agenda administrativa durante o mutirão e decretou ainda luto oficial de três dias no âmbito municipal”, diz o texto da nota.

Biografia

Paulo de Siqueira Garcia nasceu no dia 13 de maio de 1959. Casado com a médica Tereza Beiler, o político deixou dois filhos. Natural de Goiânia, era médico neurocirurgião, formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Foi eleito vice-prefeito de Goiânia no dia 5 de outubro de 2008, na chapa que reelegeu Iris Rezende para chefe do executivo municipal. Na época, a união de PMDB, PT e demais partidos da coligação garantiu a vitória no primeiro turno das eleições.

Assumiu a chefia executiva municipal no dia 1º de abril de 2010, quando o então prefeito Iris Rezende renunciou ao cargo para disputar as eleições para governador do Estado de Goiás. Em 2012 foi reeleito ao cargo de prefeito, ocupado até 2016.

Paulo Garcia foi secretário de organização do PT Municipal de Goiânia, suplente de vereador do município goianiense em 2000 e deputado estadual de Goiás de 2002 a 2006. A militância política originou-se nos movimentos da vida acadêmica na UFG e nos movimentos da área da saúde. Fonte: G1 Goiás