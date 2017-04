Ex-agente prisional é preso suspeito de falsificar diplomas de ensino médio em Goiânia

Polícia acredita que cada documento era vendido por aproximadamente R$ 4 mil; no escritório do acusado foram encontrados carimbos, seis certificados e um notebook foi apreendido

26/04/2017, às 08h04

O ex-agente prisional, Ademir Rodrigues de Siqueira, de 44 anos, foi preso suspeito de falsificar diplomas de conclusão do ensino médio no setor Central, em Goiânia. A prisão foi realizada na tarde desta terça feira (25).

Ele foi autuado pelo crime de falsificação de documento público, cuja pena pode chegar a seis anos de reclusão. De acordo com o delegado titular do 4º Distrito Policial (DP), Eli José de Oliveira, foram apreendidos seis certificados com o acusado, carimbos falsos e um notebook que era usado para a prática do crime.

Momentos antes da prisão, porém, conforme o delegado, ele havia enviado por um motoboy outros cinco documentos falsificados para serem entregues aos contratantes no Setor Bueno. Eli José de Oliveira acredita que os diplomas eram vendidos por aproximadamente R$ 4 mil. “Embora ele negue e diga que pessoas de Brasília que enviavam e ele apenas os repassava, nós acreditamos que ele fabricava. Isso porque encontramos os carimbos e também o computador dele”, disse.

Ainda conforme o delegado, Ademir trabalhou como agente prisional temporário até maio do ano passado e responde pelos crimes de tráfico de drogas, por ter facilitado a entrada no presídio em que atuava, e também por ter facilitado a fuga de presos. O acusado ficará a disposição da Justiça.

Fonte: O Popular