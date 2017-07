Evento Campo Saúde realiza atendimentos em Baliza

Mutirão realizou 675 serviços no município. Consultas, exames, orientações e outros foram realizados de forma gratuita

03/07/2017, às 15h07

Uma ação conjunta entre a Prefeitura Municipal de Baliza, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) levou o programa Campo Saúde Itinerante ao município goiano.

Consultas nas áreas de Oftalmologia, Clínica geral e Cardiologia foram realizadas. Também foram feitos exames preventivos de papanicolau para as mulheres, Antígeno Prostático Específico (PSA) para os homens, teste de glicemia, aferição de pressão arterial e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Corte de cabelo e orientação sobre os Programas Bolsa Família e Passaporte do Idoso do Governo Federal completaram os atendimentos realizados de forma gratuita para a população. As crianças tiveram uma programação especial.

O evento foi realizado na Praça da Matriz e no Salão Comunitário no dia 27 de junho entre 8 da manhã e 16 horas. “Agradeço a Deus e a todos que estão colaborando para realizarmos mais essa ação importante que melhora a qualidade de vida do nosso povo balizense. Trabalhamos para que outros movimentos como esse sejam realizados”, disse a prefeita Fernanda Nolasco.

Gilmar José de Oliveira, 38 anos, mora na zona rural de Baliza e foi um dos beneficiados com o mutirão. Ele aproveitou a oportunidade para realizar vários exames clínicos. “Fiz um exame com o oftalmologista e aproveitei a oportunidade para fazer um exame com o médico urologista. Moro na fazenda e achei maravilhoso a disponibilidade do mutirão de ter especialistas de várias áreas no mesmo lugar. Ainda aproveitei para dar uma repaginada no visual”, disse ele que também cortou o cabelo. “Nota 1000 para o atendimento”, completou.

A Laila Tamires, 29, foi outra que aproveitou para cuidar da beleza cortando e lavando os cabelos. “É muito importante esse atendimento, pois trás muitos benefícios para a população. Quero parabenizar aos organizadores e a prefeita Fernanda pela realização do mutirão”, reconheceu a jovem.

A Dona Maria Dalva Borba, 72, foi atendida pelo clínico geral. “Eu acabei de chegar aqui e já estou achando muito bom”, afirmou.

A Dona Waldira da Silva Pereira, 75, passou pelos médicos cardiologista e ginecologista e elogiou o atendimento. “Não precisei ficar esperando muito tempo para ser atendida. Para mim foi ótimo, fui muito bem atendida, estou satisfeita com tudo”, elogiou.

A Mara Rúbia é cabelereira em Bom Jardim de Goiás e foi contratada pela Prefeitura para participar do mutirão em Baliza. Em pouco tempo de trabalho ela já tinha cortado 38 cabelos. “A fila está enorme. Teremos que retornar outro dia para terminar o atendimento porque o pessoal está gostando”, comemorou.

O médico cardiologista Willian Cleider dos Santos atendeu cerca de 150 pacientes. “A maioria dos pacientes reclamam de dor no peito e se encontram com a pressão arterial desregulada”, informou.