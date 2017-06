Estudante é esfaqueada após tentativa de assalto em ponto de ônibus em frente à UFG, em Goiânia

20/06/2017, às 09h06

A estudante de farmácia Sabryne de Oliveira Souza, de 24 anos, foi ferida com uma facada após uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus em frente a Universidade Federal de Goiás (UFG), nesta segunda-feira (19), no Setor Leste Universitário em Goiânia. Após ser atacada, a vítima correu para a Faculdade de Direito da UFG, onde recebeu ajuda. Ela tem estado de saúde regular e passa por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).