Estiagem compromete abastecimento de água nas cidades e castiga zona rural

Seca que já dura mais de 100 dias tem colocado moradores de cidades como Piranhas, Arenópolis, Bom Jardim de Goiás e Caiapônia em estado de alerta. Veja os detalhes da crise hídrica que tem assolado a região na reportagem especial

11/09/2017, às 00h09

Depois de 114 dias sem chuva na região do Mato Grosso Goiano, o cenário que se vê é de rios perenes com leitos secos, cidades com abastecimento comprometido, racionamento ou alerta pela escassez de água.

Segundo registros da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), a última chuva registrada este ano em Piranhas foi no dia 20 de maio, quando caíram 12 mm de água no solo. Naquele mês, apenas 16 mm de água foram despejados no município, de acordo com a Agência.

O maior problema é enfrentado pelos moradores de Arenópolis, onde a água começou a faltar no mês de junho e afeta todos os bairros. Nos leitos dos Ribeirões Areia e Lajeado, que banham a cidade e são responsáveis pelo abastecimento aos moradores, a água que corria com abundância o ano todo, não resta nem poços.

As diversas tentativas de resolver o problema até o momento não obtiveram resultados significativos.

Dos 500 mil litros que o município consome diariamente, 120 mil são levados da estação de tratamento da Empresa de Saneamento de Goiás (Saneago) de Piranhas, por caminhões pipas. Mesmo assim a população vive forte racionamento e falta do líquido precioso.

Em toda a região é comum ver proprietários rurais levando água da cidade para dar aos animais, para evitar que os bichos morram de sede. “Córregos que a gente nunca ouviu falar que faltava água hoje estão secos”, lamenta o empresário e produtor rural Lázaro Oliveira, que tem propriedade na região do Córrego dos Queixadas, que há dias está seco.

Em Bom Jardim de Goiás o nível de água do Ribeirão que dá nome à cidade está baixíssimo e os moradores temem a volta do “racionamento” vivido no ano passado, “quando um dia tinha água e outro não”. “Agora é torcer pela chuva, mas é preciso conscientização para resolver o problema, com reflorestamento e preservação das nascentes”, aconselha Rusbelth Sabino Ribeiro, o popular Gaúcho da Pamonharia.

Caiapônia e Piranhas têm seus mananciais de abastecimento estáveis, mas as autoridades alertam para o uso consciente para evitar o racionamento futuro. “Piranhas consome cerca de 2 milhões de litros de água por dia, fora os que são mandados para Arenópolis. Para conseguir todo esse volume, os maquinários fazem a captação no Córrego Água Limpa durante 15 horas, portanto é bom ter cautela para que não falte”, explicou um técnico da Saneago que preferiu manter o anonimato.

“Nunca vi algo igual” afirma o engenheiro agrónomo, João Limírio, com mais de 17 anos na região. “Muitas fontes estão secando, a crise é grande. Para piorar a situação, a previsão de chuva ainda é para a segunda quinzena de outubro. O produtor precisa com urgência recuperar as Áreas de Proteção Ambiental (APAs)”, aponta.

“Nós estamos no limite, aliás, já temos prejuízos, felizmente ainda não estão morrendo animais, mas são vários produtores transportando água de caminhão para as fazendas. Como a precisão de chuva é para o final do mês de outubro, a tendência é que os prejuízos aumentem”, disse o presidente do Sindicato Rural de Piranhas, Dermisson Ferreira.

“Os ciclos de água acontecem de 30 em 30 anos e esse é um ano de crise, mas o produtor precisa se conscientizar da necessidade de preservar as nascentes e do reflorestamento ciliar para minimizar esse problema. O Sindicato tem incentivado e inclusive firmado parcerias para que haja a preservação”, completa o sindicalista.

Rios sem água

Conhecido como Ribeirão pelo importante volume de água em seu leito, no córrego que divide os municípios de Arenópolis e Piranhas, que segundo moradores da região nunca havia secado, apenas poços são vistos em seu meandro.

Outro importante manancial do município de Piranhas é o Corgão, onde em diversas partes só restam as poças d’água. Na nascente de seu afluente a Prefeitura planeja criar uma APA do Córrego Sucuri.

O Rio Piranhas, que banha a cidade que herdou o seu nome, também pede socorro. As águas estão baixíssimas. Segundo o aferidor da Agência Nacional de Água, Jorge Gonçalves, responsável pela medição do Rio Piranhas há 34 anos, as águas têm diminuído em ritmo acelerado. “O nível da água hoje está em 32 centímetros, anos atrás nesse mesmo período o nível era de 80 centímetros. Esse ano, se a chuva tardar ele deve cortar em alguns pontos. É preciso que providências urgentes sejam tomadas no sentido de preservar, caso contrário o Rio Piranhas pode até secar”, prevê o técnico.

O mesmo problema é percebido no Rio dos Macacos, que divide os municípios de Piranhas e Bom Jardim. O nível de água está incrivelmente baixo. Situação semelhante se verifica no Rio Caiapó que banha diversos municípios da região.

Em Piranhas está em fase avançada a criação da primeira Área de Proteção Ambiental (APA), a do Córrego Sucuri. E, segundo o prefeito Eric de Melo, outras áreas já estão em estudo para a implantação. “Precisamos resolver com urgência a questão do Córrego Água Limpa, responsável pelo abastecimento de nossa cidade. Preservar essa nascente é uma de nossas prioridades”, garante o gestor.

No município de Arenópolis está em fase de estudo pela Prefeitura a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) dos Ribeirões do Areia e Lajeado, que são responsáveis pelo abastecimento da cidade. “Estamos trabalhando com foco no emergencial que tem como objetivo garantir o abastecimento de água hoje, e na recuperação do meio ambiente para garantir o nosso futuro. Além da Prefeitura temos o apoio do Sindicato Rural, da Rádio Caiapó FM e outros voluntários. Em breve encaminharemos o projeto de lei para a Câmara Municipal”, informa o prefeito Flávio Júnior.

Há mais de 10 anos o Ministério Público assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município de Arenópolis e moradores ribeirinhos, comprometendo a recuperação das nascentes e o reflorestamento das matas ciliares dos Ribeirões do Areia e Lajeado, mas até o momento nenhuma providência foi tomada.