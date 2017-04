Eu ando com o senador Wilder Morais

17/04/2017, às 11h04

Há um provérbio muito valioso em seu ensinamento, frequentemente usado por aí e equivocadamente atribuído como conteúdo da Bíblia, que diz o seguinte: “Diga com quem tu andas, e eu te direi quem és”. Na verdade, o que realmente consta na Bíblia com certa semelhança de significado está em Provérbios 13:20: “Quem anda com os sábios será sábio; mas o companheiro dos tolos sofre aflição”.

Ao citar tais coisas, quero com isso dizer que tenho orgulho de dizer que “ando” com o senador Wilder Morais. Ele é um parlamentar sério, não é de fazer malabarismos verbais para atrair os holofotes da mídia. É um senador de ações. E estas, quem convive com ele sabe muito bem, são guiadas pelo bom senso. Fato que lhe atribui qualidades imprescindíveis a um político que está na vida pública movido pelos interesses da coletividade e não pelos seus. Vale ressaltar algo que o próprio Wilder salienta nas palestras que ministra em faculdades de diversos municípios sobre o poder transformador da educação em sua vida: “Não entrei para a vida pública para buscar benefícios pessoais; minha vida pessoal já está bem resolvida”.

Não corro o risco de sofrer “aflição” por andar com o senador Wilder, pois ele, enquanto pessoa e político, é um sábio. Prova explícita de sua sabedoria pode ser encontrada em sua história de vida, que é marcada por muita determinação. Seu gesto de abandonar a vida sofrida de trabalhador da roça em Taquaral de Goiás, sua cidade natal, para estudar e se formar em engenharia civil e se tornar o empresário bem-sucedido da área de construção civil que é hoje mostra que suas ações foram guiadas pela sabedoria. Para chegar ao sucesso empresarial, Wilder também teve de andar com pessoas sábias. As boas relações nos melhoram enquanto pessoa e enquanto profissional.

Tenho orgulho de pertencer a uma sigla partidária cujo nome é Partido Progressista pelo qual fui a eleito a prefeito em Piranhas com 4.010 votos. Esse orgulho também está relacionado ao fato de eu ter a honra de ser o presidente do Partido Progressista Jovem. Isso a convite do senador Wilder. Assumi o cargo em grande evento promovido por ele, que teve a participação de 2.500 pessoas. Entre estas três senadores progressistas (Ana Amélia – RS, Ciro Nogueira – PI, e Wilder Morais), um do PSD (José Medeiros – MT) e outro do PMDB (Hélio José – DF), como também vários deputados federais e estaduais, 151 prefeitos e centenas de lideranças políticas de diversas regiões do Estado de Goiás.

Enquanto presidente do Partido Progressista Jovem, vou me empenhar o máximo possível no sentido de sensibilizar os jovens para a importância do engajamento deles na vida política de seu município, seu estado e seu país. O descontentamento de grande parte dos jovens para com os políticos não se resolve com o afastamento deles das questões políticas. Pelo contrário. Afinal, não há outro caminho a não ser a política para poder mudar a realidade das pessoas. O problema não está na política em si, mas nas más escolhas dos políticos para exercê-la. A boa escolha envolve uma participação mais intensa, mais sábia.

Eric de Melo Silveira é presidente do Partido Progressista Jovem e prefeito de Piranhas⁠⁠⁠⁠ – Para Opinião Pública do Diário da Manhã