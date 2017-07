Eric de Melo empossa nove aprovados em concurso

Processo foi realizado em 2012, mas somente agora o direito de posse foi emitido

05/07/2017, às 18h07

A Prefeitura Municipal de Piranhas deu posse a nove aprovadas no Concurso Público n° 001/2012. A cerimônia aconteceu na manhã da última terça-feira (04/07), no gabinete do prefeito Eric de Melo.

O concurso foi realizado em 2012, mas somente agora os aprovados receberam o direito de posse dos cargos.

Tomaram posse um analista de licitações, dois professores (de Língua Portuguesa e de Educação Física), duas merendeiras, dois porteiros serventes e duas auxiliares de limpeza.