Entidades piranhenses recebem doações de alimentos

A arrecadação foi feita na 1ª Festa do Peão realizada pela JR Produções em parceria com o Sindicato Rural

10/08/2017, às 13h08

Mais de meia tonelada de alimentos arrecadados na 1º edição da Festa do Peão em Piranhas, realizada em maio, foram doados a três entidades filantrópicas do município nesta quarta-feira (09/08).

A iniciativa foi do Sindicato Rural em parceria com a JR Produções, que pediu alimentos não perecíveis como ingresso para a entrada do primeiro dia da festa.

As instituições beneficiadas foram a Creche Mansão da Criança, Lar dos Idosos e Pastoral da Criança.

Segundo Júnior, organizador da festa, “é satisfatório realizar uma ação como essa e ver o sorriso no rosto de quem recebe”.

Dermison Ferreira, presidente do Sindicato Rural de Piranhas, afirmou que continuará colaborando com ações como esta. “ Temos consciência que existem várias pessoas que precisam de ajuda. O Sindicato Rural vai continuar abraçando causas desse tipo sempre que for possível”.