Encontro do PMDB em Piranhas discute projetos para o município

Deputado estadual Paulo Cézar Martins conduziu a reunião que também apresentou novos filiados. Partido vai avançar "estruturado e renovado", disse o representante da sigla em Goiás

08/09/2017, às 08h09

Um encontro partidário realizado no último domingo (03/09) reuniu dezenas de filiados ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), em Piranhas.

A reunião que foi promovida na residência de Romildo Barros, popularmente conhecido como Perú, contou com a presença do deputado estadual e secretário geral do PMDB goiano, Paulo Cézar Martins, que recebeu os novos filiados da sigla e discutiu possíveis projetos a serem executados em Piranhas.

O parlamentar acredita que a reorganização e a reestruturação darão forças à legenda no município. “O PMDB em Piranhas avançará estruturado, oxigenado e renovado, pois juntos acredito que somos mais fortes”, enfatizou.

Na ocasião, estiveram presentes o ex-prefeito de Inaciolândia e atual empresário em Piranhas, Miguel José Sales, conhecido como Zecão e a ex-secretária de saúde, Neuza Aparecida Ferreira, entre outros membros.