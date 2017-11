Encontro de Titans será realizada em Piranhas

Segunda edição do evento é uma realização da Prefeitura e promete animar os amantes das manobras radicais

13/11/2017, às 13h11

A Prefeitura Municipal de Piranhas vai realizar nos dias 25 e 26 de novembro a 2ª edição do Encontro de Titans. As manobras radicais poderão ser vistas ao lado do Ginásio de Esportes Idalias José Marques, no Setor Sul.

A segunda temporada do encontro promete movimentar Piranhas e região e animar quem gosta de adrenalina.

A abertura do evento no sábado (25/11) será às 15 horas com término às 20. Já no domingo (26/11) o ronco dos motores começa mais cedo, às 13 horas, com encerramento às 20.