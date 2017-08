Encceja abre inscrições para tirar diploma do ensino fundamental e médio

Começam nesta segunda-feira (7) as inscrições para quem quer tirar o diploma do ensino fundamental e médio. Agora, o candidato precisa fazer uma prova específica para tentar o documento.

No lugar do Enem, o candidato que quiser o certificado vai ter que passar pelo Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – o Encceja. Para isso, o participante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame para a certificação do ensino fundamental. Já para a certificação do ensino médio precisam ter, no mínimo, 18 anos completos.

As inscrições, a partir das 10h, são gratuitas e terminam dia 18 de agosto. A prova vai ser no dia 22 de outubro.

Veja aqui como se inscrever no Encceja.