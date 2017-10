Empresa terá que trocar 2,5 mil pistolas de PMs em Goiás, diz justiça

Decisão judicial, do dia 10 de outubro, afirma que a troca deve ser feita de forma imediata

18/10/2017, às 13h10

A empresa Forja Taurus S/A terá que trocar 2,5 mil armas de policiais militares de Goiás. De acordo com a decisão judicial, a Polícia Militar afirmou que as pistolas apresentaram problemas e mesmo com a manutenção, as falhas, como disparos acidentais, continuaram.

Segundo a justiça, os equipamentos foram comprados em 2012 e os defeitos começaram em 2015. O Setor de Manutenção de Armamento da Polícia Militar concluiu que as armas não eram seguros. Já na decisão, a Forja Taurus S/A explicou que cumpriu o contrato, que as pistolas foram entregues sem problemas e que para comprovar os defeitos precisaria de perícia. Mesmo com a alegação da empresa, o juiz Ricardo Prata determinou a troca imediata dos equipamentos por um de outros dois modelos sugeridos pela PM: PT 100 AF com três carregadores ou PT 92 AF com três carregadores.

O magistrado também contou que o contrato com a Forja Taurus S/A possibilita a substituição das pistolas e que se não forem trocados, “poderá implicar em grave risco, não apenas para os Policiais Militares que manuseiam o armamento, mas também para a sociedade, que poderá sofrer com os impactos de eventual incidente”.

Fonte: O Popular