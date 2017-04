Em jogo emocionante, Serra Negra vence a primeira partida do Aamadorão

Em Doverlândia, o Grêmio Arenopolino cedeu o empate para o União Independente Futebol Clube

08/04/2017, às 23h04

Jogando em casa o Serra Negra venceu o Perolândia na tarde desse sábado, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Regional de Futebol Amador da Liga Vale do Araguaia 2017. Em partida emocionante o time piranhense saiu na frente, levou a virada, mas se recuperou e bateu o adversário por 3 a 2, no Estádio Serra Negra.

No Estádio Municipal Otacílio Moreira dos Santos, em Doverlândia o União Independente Futebol Clube recebeu o Grêmio Arenopolino que saiu na frente, mas cedeu o empate no final do segundo tempo.

Ainda hoje (9) o Chapadão do Céu Esporte Clube recebeu o Portelândia Futebol Clube. Amanhã (9) jogam Diorama e Caiapônia, em Diorama. E, o Atlético Mineirense recebe o Jataí para fechar a rodada.

Equipes participantes do Campeonato Regional de Futebol Amador da Liga Vale do Araguaia 2017:

Chave A – Norte

Caiapônia Futebol Clube Diorama Futebol Clube Perolândia Esporte Clube Grêmio Arenopolino de Futebol Serra Negra Futebol Clube União Independente Futebol Clube

Chave B – Sul

Asa de Serranópolis Atlético Clube Mineirense Chapadão do Céu Esporte Clube Jataí Futebol Clube Portelândia Futebol Clube