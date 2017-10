Em gestação rara, vaca dá à luz três bezerros em Arenópolis

Os animais nasceram saudáveis a partir de um cruzamento natural

16/10/2017, às 11h10

O nascimento de três bezerros chamou a atenção de quem vive em Arenópolis e região desde o dia 6 deste mês. Isso por que os animais, de sexo diferente, nasceram saudáveis.

O caso raro ocorreu na fazenda dos médicos Ruan Gabriel Reinaldo e Joseane Teixeira, à 40 km de Arenópolis. A vaca da raça Nelore pariu duas fêmeas e um macho a partir de um cruzamento natural.

Ruan Gabriel disse, em entrevista ao Jornal O+Positivo, que ficou impressionado com o que aconteceu em sua propriedade. “A princípio não acreditei, tive que ir até a fazenda confirmar”, afirmou.

Segundo o médico veterinário, Júnior Nasser, o fato não é comum e na maioria das vezes ocorre devido a aplicação de hormônios para ovulação em fêmeas que passarão pelo processo de inseminação artificial, mas através da monta natural é ainda mais raro. “Em 20 anos de profissão, presenciei um caso como esse apenas uma vez”, disse o especialista.

Ainda de acordo com o médico veterinário Júnior Nasser, as fêmeas que nasceram dessa rara gestação têm possibilidade de não possuirem útero e provavelmente serão inférteis. “Geralmente o filhote fêmea nasce com problema genético nesses casos, pois durante a gestação os hormônios masculinos são passados para a fêmea, tornando-a infértil”, explicou.