Eclipse solar poderá ser visto em Goiás nesta segunda-feira (21)

O fenômeno ocorrerá às 17 horas e o ápice será às 17h30. O último eclipse total que pôde ser visto do Brasil foi em março de 2006

21/08/2017, às 08h08

O eclipse é um fenômeno que sempre atrai curiosidade quando acontece. E nesta segunda-feira (21), os brasileiros vão poder acompanhar parcialmente um eclipse solar, que é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Segundo o jornal O Globo, quem estiver no Macapá, no Amapá, terá o melhor ponto de observação em solo tupiniquim com a Lua cobrindo 40,9% do Sol.

Já em Goiás, tendo a capital como ponto de referência na visibilidade, a cobertura será de apenas 2%, com início às 17h03. O ápice será às 17h17. O final do eclipse aqui no Cerrado será às 17h31. Quem estiver mais ao sul do Brasil como o Rio de Janeiro, por exemplo, não avistará o eclipse.

A última vez que um eclipse total que pôde ser visto do Brasil foi em março de 2006, entre os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O próximo será em agosto de 2045. Em julho 2019 e dezembro de 2020 estão previstos eclipses do sol que poderão ser vistos parcialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Fonte: O Popular