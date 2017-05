Dupla é detida com drogas arma e galão com gasolina, em Jataí

A polícia localizou os suspeitos após denuncia de que dois indivíduos foram vistos em atitude suspeita carregando um galão de 5 litros de combustível

15/05/2017, às 07h05

Os Sargentos Marcio e Soldado Miranda, foram determinado pelo COPOM para comparecer na Av. Perimetral, próximo ao Lago JK, onde segundo informações dois indivíduos foram vistos em atitude suspeita carregando um galão de 5 litros de combustível.

Ao abordá-los constataram que um deles, Vitor Lima Nascimento, já era conhecido no meio policial. Eles estavam apreensivos e em uma revista pessoal constataram que Vitor tinha um aparelho telefônico e constataram que havia mensagens entre VITOR e outras pessoas, onde ele oferecia a venda um rádio na frequência da Polícia Militar.

Diante do exposto foram com os mesmos até a Rua Caçu, em frente ao nº 1754, o local onde VITOR disse ter escondido o rádio transmissor.

Chegando ao local os policiais perceberam que a casa está desocupada, mas havia um aparelho de televisão, LED, de 60 polegadas, marca Philco e também o rádio transmissor que estava sobre umas telhas.

Após estes fatos se deslocaram até o endereço residência de Vitor, na Rua 16, no Colmeia Park, local onde apreenderam duas porções de drogas, sendo uma de maconha e outra de cocaína.

Na sequência, por interferência dos familiares se deslocaram até o Residencial Cidade Jardim II, na Rua 5, local onde disseram que atualmente ele está residindo. Chegando ao local encontraram Aléx Stalone Silva Nascimento, o qual se disse proprietário da casa e em busca domiciliar localizaram uma arma de fogo, do tipo garrucha, no armário da sala, bem como onze chips da operadora Claro.

Diante do exposto fizeram a condução dos mesmo a delegacia para as providências cabíveis. Ressalta que tiveram o apoio do serviço reservado da PM.

Fonte: Plantão Jti