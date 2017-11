Doverlândia cria projeto para modernização de iluminação pública

Convênio entre Prefeitura Municipal e Governo de Goiás tem como objetivo substituir 503 pontos de iluminação para modelos LED de 50W. Mais de R$ 500 mil serão investidos

07/11/2017, às 17h11

A substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED é uma forte tendência, pois esta oferece vantagens principalmente em termos de durabilidade e economia. Pensando nesses benefícios a Prefeitura de Doverlândia iniciou um projeto que vai substituir 503 pontos de iluminação pública convencional para as lâmpadas de LED de 50W.

O convênio que vai proporcionar a troca foi firmado com o Governo de Goiás e terá contrapartida do município. Ao todo serão investidos mais de R$ 500 mil e R$ 102.543,13 já estão na conta da Prefeitura para o início da modernização, que deve começar nos próximos dias.

Vantagens da iluminação LED

A iluminação de LED proporciona até 80% de economia de energia em comparação com as soluções de iluminação tradicionais e requerem o mínimo de manutenção devido à vida útil extremamente longa. A vida útil é muito superior as suas equivalentes incandescentes ou fluorescentes.

Para completar, possuem a garantia de um desempenho de iluminação excelente e um custo de manutenção reduzido.