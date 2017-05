Dois jovens são presos com mais 600 kg de drogas na BR-060

A apreensão aconteceu no município de Rio Verde

02/05/2017, às 08h05

De acordo informações repassadas pela PRF, dois rapazes de 18 e 23 anos foram presos na noite deste sábado(29) na BR 060, município de Rio de Verde, transportando mais de 630 Kg de maconha.

Tudo começou quando policiais que faziam fiscalização na área da Unidade Operacional local, deram ordem de parada para um VW Gol e seus ocupantes, dois rapazes, já desceram do veículo com as mãos para cima e se entregaram sem oferecer qualquer resistência.

A fiscalizar o veículo, a PRF encontrou centenas de pacotes de maconha espalhados pelos bancos, assoalho e porta malas do carro.

De acordo com informações dos jovens, eles pegaram o veículo em Amambai/MS e deixariam em Goiânia, em um posto de combustíveis, pelo transporte cada um dos rapazes receberiam R$ 10.000,00.

Ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes local.

Fonte: Plantão Jti