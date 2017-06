Divulgados telefones das viaturas da Polícia Militar

Salve nos seus contatos, divulgue para amigos e deixe colado na geladeira de casa

08/06/2017, às 07h06

Para facilitar o atendimento de ocorrências nos municípios de Piranhas, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Arenópolis, Doverlândia e Baliza, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) divulgou os telefones das viaturas que fazem ronda nessas cidades.

De acordo com o comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar em Piranhas, Tenente J Pereira, o atendimento é realizado com mais agilidade quando é solicitado pelo telefone funcional, que fala direto com a Guarnição ou equipe de Rádio Patrulha (RP) . Isso porque o 190 é, muitas vezes, congestionado por trotes, ligações indevidas e outros problemas. “A orientação é que todoa tenham esses números. Enviem para seus amigos, divulguem de todas as formas porque com eles, vidas podem ser salvas”, alerta.

Confira os contatos dos telefones funcionais das viaturas:

Polícia Militar em Piranhas: (064) 9.9908-1690

Polícia Militar em Bom Jardim de Goiás: (062) 9.9964-0742

GPT em Caiapônia: (064) 9.9971-5644

Polícia Militar em Caiapônia: (064) 9.9971-4413

Polícia Militar em Arenópolis: (064) 9.8135-8419

Polícia Militar em Doverlândia: (062) 9.9969-7008

Polícia Militar em Baliza: (062) 9.9964-0744⁠⁠⁠⁠