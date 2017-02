Divulgada lista de funcionários comissionados reconduzidos e nomeados em Goiás

01/02/2017, às 06h02

A lista foi divulgada no final da tarde desta terça-feira

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) liberou, no início da noite desta terça feira (31), a lista, em um suplemento no Diário Oficial do ultimo dia 13, com os nomes dos últimos 2.215 servidores comissionados que serão reconduzidos ao cargo.

Em janeiro, como forma de reduzir despesas, o Governador Marconi Perillo exonerou todos os comissionados e prometeu que reconduziria apenas os que fossem essenciais ao serviço público.

A meta era cortar 1.335 dos quase sete mil comissionados do Estado.

http://diariooficial.abc.go.gov.br/portal/edicoes/download/3056