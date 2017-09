Dia Mundial do Coração é comemorado com pedalada em Piranhas

Mais de 100 pessoas acompanharam o trajeto pelas ruas da cidade

29/09/2017, às 08h09

A Prefeitura Municipal de Piranhas e a Secretaria de Saúde realizaram na tarde desta quinta-feira (28/09) uma pedalada em comemoração ao Dia Mundial do Coração.

A data tem como objetivo lembrar a importância do órgão vital e dos cuidados que são necessários para ter um coração saudável, conscientizando a população sobre os riscos das doenças do coração, que podem ocorrer em qualquer idade.

Mais de 100 pessoas pedalaram pelas ruas da cidade, seguindo um trajeto. O grupo de ciclistas saiu da Praça Santo Antônio, no Centro, passaram pelo Setor Sudoeste e finalizaram a pedalada no Setor Sul.

No fim do trajeto, os ciclistas foram recebidos com frutas e água e puderam participar do sorteio de uma bicicleta patrocinada pela Pira Bike, Central Oxigênio, Auto Posto Cruzeiro do Sul e Comvapi.

A ganhadora da bicicleta foi Valentina França Leite, de 4 anos, que não disfarçava a felicidade. “Eu nem acredito que ganhei uma bicicleta desse tamanho, agora minha mãe pode pedalar comigo”, disse a pequena.