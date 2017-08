Dia dos Pais em Arenópolis é comemorado com torneio de futsal

Mais de 65 jogadores formaram 10 times em divertido encontro

11/08/2017, às 22h08

Com programação especial em homenagem ao Dia dos Pais, a Prefeitura Municipal de Arenópolis promoveu, na noite desta quinta-feira (10/08), o 1º Torneio de Futsal Inter Pais, no Ginásio de Esportes Antônio Lucas.

O divertido evento reuniu mais de 65 pais que formaram 10 times para disputar as partidas. Cerca de 300 pessoas participaram da comemoração.

Todos os papais jogadores receberam uma medalha das mãos das autoridades políticas e professores da rede municipal de ensino.

O prefeito Flávio Júnior comemorou o sucesso do torneio e afirmou que realizará mais vezes. “Foi uma homenagem diferente que envolveu todas as famílias arenopolinas. O objetivo foi comemorar o Dia dos Pais com diversão e ano que vem tem mais”, disse.⁠⁠⁠⁠