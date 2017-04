Detran-GO passa a emitir boletos de multas cometidas em rodovias estaduais

26/04/2017, às 08h04

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) agora também disponibiliza o serviço de emissão de boletos para pagamentos de multas cometidas em rodovias estaduais. A retirada do documento pode ser feita no site do órgão. Até então, o procedimento só podia ser feito em unidades do Vapt Vupt e da Agência Goiana de Transportes (Agetop).