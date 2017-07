Detran-GO faz alerta sobre sites que geram boletos falsos do IPVA

Páginas imitam a oficial e emitem documentos que, quando pagos, enviam o dinheiro para golpistas

24/07/2017, às 08h07

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou um alerta sobre a existência de sites que geram boletos falsos de recolhimento do IPVA e do licenciamento. De acordo com o órgão, a página imita a oficial, gera um documento falso e, quando o proprietário do veículo faz o pagamento, o dinheiro vai para golpistas.

De acordo com a assessoria de comunicação do Detran-GO, o órgão utiliza dois tipos de documentos de cobrança. O primeiro é o Documento Único de Cobrança (DUA). O segundo é o boleto, que aparece com a logomarca da Caixa Econômica Federal. O boleto pode ser entregue na residência do contribuinte, retirado em alguma unidade do Vapt Vupt ou gerado pelo site oficial do departamento.

A instituição alerta que quaisquer boletos referentes a serviços ou taxas do Detran-GO que estiverem ligados a outros bancos são falsos. Caso seja feito o pagamento por meio destes documentos, os débitos com o órgão continuarão no sistema, visto que o dinheiro será destinado a contas que não são do departamento.

Investigação

O órgão informou que acionou a Polícia Civil para que o caso seja apurado e os responsáveis pela fraude sejam punidos. De acordo com o levantamento feito pelo departamento, foram identificados dois domínios com protocolos de internet (IP) de países do exterior, que estavam gerando boletos falsos.

Após a identificação, a página foi bloqueada. No entanto, o Detran-GO teme que os sites fraudulentos sejam reativados por meio de novos IPs.

Segundo o órgão, uma pesquisa preliminar identificou que, quando o usuário coloca os termos “Detran-GO, IPVA ou Licenciamento” em sites de busca, os primeiros resultados da lista não se tratam no site oficial, mas sim de portais anunciados, que imitam o verdadeiro e geram boletos falsos. Fonte: G1 Goiás