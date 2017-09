Detentos fogem de presídio de Itumbiara e vigilante penitenciário é atingido durante troca de tiros

Fuga ocorreu na tarde desta quinta-feira (14/09)

15/09/2017, às 08h09

Onze detentos do presídio de Sarandi, em Itumbiara, no Sul do Estado, fugiram durante uma rebelião, na tarde desta quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar (PM), ouve tiroteio durante a fuga e um vigilante penitenciário de plantão acabou sendo baleado com três tiros, no braço e na mão. Um preso também foi alvejado.

Segundo informações preliminares, um detento portava uma arma dentro de uma das celas da unidade prisional. O vigilante atingido não corre risco de morte.

Por meio de nota, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) confirmou a fuga de onze presos da unidade prisional de Itumbiara. “Dois foragidos já foram recapturados. As forças policiais fazem buscas na região em busca dos outros nove. Com o apoio da Polícia Militar, acontece uma ação de revista na unidade prisional”.

Fonte: O Popular