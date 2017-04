Destaque profissional para Gleiciane Nunes

Piranhense conquista a tão desejada “carteira vermelha” da OAB

26/04/2017, às 17h04

Gleiciane Pereira de Araújo Nunes é pira­nhense e sempre es­tudou em escolas pú­blicas do município. Nascida em 30 de agosto de 1986, a jovem comple­tou no ano passado 30 anos. A bela é filha de Ge­raldina P. Araújo e neta de um pioneiro, Lidio Pereira de Araújo (in memoriam). Casada com o policial civil Maurício Gomes Nunes, o casal tem uma filha, Ma­riana.

A vida de Gleicia­ne poderia ser destaque por várias conquistas des­sa mulher forte, mas va­mos falar de uma conquis­ta muito especial que se tornou real neste mês abril na vida dessa piranhense, que foi o recebimento da tão desejada “vermelhi­nha” da OAB.

Estudiosa, o pri­meiro curso superior con­cluído por Gleiciane foi Biologia pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). A graduação em Direito foi pela Universidade de Rio Verde Campus Caiapônia. O currículo da piranhense também conta com duas pós-graduações. Uma em Docência no Ensino Supe­rior pela Universidade Es­tadual do Ceará e uma em Direito Público com ênfa­se em Gestão Pública pela Faculdade Damásio.

A concretização do sonho de receber a carteira vermelha da Ordem dos Advogados do Brasil – Se­ção Goiás (OAB-GO) acon­teceu no dia 26 de abril. A aprovação no “exame da ordem” aconteceu depois de muito estudo e dedica­ção. A primeira fase foi em 27 de novembro do ano passado e a segunda em 22 de janeiro deste ano. Parabéns pela importante conquista profissional