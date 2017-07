Desarticulada a quadrilha que fornecia drogas à presidiários em Caiapônia

Segundo a Polícia Militar, os traficantes eram comandados por um dos detentos do presídio

28/07/2017, às 08h07

A Polícia Militar desarticulou uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa, nesta quarta-feira (26), em Caiapônia. De acordo com informações dos militares, a quadrilha fornecia entorpecentes aos presidiários a mando do reeducando Holinday Guimarães Oliveira, que cumpre pena no mesmo presídio.

Após encontrar uma porção de maconha em um pote de tempero enviado por Douglas Pereira dos Santos à um reeducando e flagrar a tentativa de invasão ao complexo prisional por um indivíduo identificado como Anderson Soares Santos acompanhado por um grupo, foi a equipe da Polícia Militar desvendou o esquema de envio de entorpecentes aos detentos do Presídio de Caiapônia

Em patrulhamento pelas ruas de Caiapônia, os militares capturaram Douglas Pereira dos Santos, que confessou possuir mais drogas em sua residência e receber ordens de Holinday. Durante a confecção do Boletim de Ocorrência (B.O), Douglas recebeu uma ligação de Júlio César de Sousa, sendo informado que enviaria outra porção de drogas, conforme o combinado e que Josiel Gonsalves faria a entrega.

Após localizar os envolvidos, os militares efetuaram a prisão e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências necessárias.⁠⁠⁠⁠

Participaram da operação a equipe policial composta pelos Tenente Dayan, Sargento Silva, Sargento Andrade, Sargento Edivair e Cabo Jay Eric.