Desaparecimento de jovem no Acre completa um mês; família decodifica 5 livros

27/04/2017, às 12h04

O desaparecimento do estudante de psicologia Bruno Borges, de 25 anos, completa um mês nesta quinta-feira (27). O jovem sumiu no dia 27 de março e deixou, no quarto da casa onde mora em Rio Branco, uma estátua do filósofo Giordano Bruno (1548-1600) e 14 livros criptografados, dos quais – segundo a família – cinco já foram decodificados.