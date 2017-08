Deputado Paulo César entrega van para a saúde de Baliza

R$ 97mil foram liberados através de emenda parlamentar. Veículo será usado para o transporte de pacientes que necessitam de atendimentos especializados em centros avançados

24/08/2017, às 09h08

O deputado estadual Paulo César Martins entregou, no último dia 5, uma van para o município de Baliza. O veículo foi adquirido por R$ 142 mil, sendo R$ 97mil de emenda parlamentar do deputado e o restante contra partida da prefeitura. “Fizemos questão de estar presente aqui hoje, na entrega dessa van, que com certeza chega para beneficiar toda a população. Ressaltamos também, o nosso compromisso de trabalharmos pelo povo e de sempre buscar mais recursos em prol do desenvolvimento”, relatou Paulo César.

A prefeita Fernanda Nolasco reconheceu o trabalho do parlamentar agradeceu a verba disponibilizada à Baliza. “O Paulo tem sido o parceiro. Esse veículo vem em boa hora, vai ser importantíssimo, para servir a nossa população, na hora que mais precisam”, reconheceu a prefeita.