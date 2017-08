Dedicado jovem piranhense celebra mais um ano de vida

Aurélio Petherson é exemplo de filho e irmão, além disso adora fazer amizades e conquista admiradores por onde passa

05/08/2017, às 09h08

Dedicação em tudo o que se propõe a fazer é a marca de Aurélio Petherson Silva Leite, que está completando neste sábado bonito e ensolarado (05/08), seu 30° aniversário. O empenho do jovem piranhense tem feito a diferença no Laticínio Centro Oeste, onde ele trabalha há quase um ano.

Aurélio Petherson é filho de Maria Aparecida Portilho Leite e Limirio Renato Silva. A família se completa com os irmãos Jéssica Maria Silva Leite e Renato Oliveira Silva.

Além de excelente profissional, Aurélio é exemplo de filho, irmão e é amigo de todos. Nas horas vagas a diversão preferida e assistir a filmes e como bom torcedor, acompanhar as partidas do clube do coração, o Flamengo.

“Nosso amado Aurélio, desejamos que todos os seus sonhos se realizem, e que sua trajetória seja sempre iluminada e abençoada por Deus… Feliz aniversário” foi a mensagem deixada pela família.

Parabéns do Jornal O+Positivo!⁠⁠⁠⁠