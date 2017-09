Decisão judicial determina correção de irregularidades no hospital público de Diorama

A ação foi proposta pelo MP em 2014, após ser constatadas inadequações na unidade

14/09/2017, às 14h09

Julgando procedente o pedido do promotor de Justiça Vinícius de Castro Borges, o juiz Wander Fonseca condenou o município de Diorama a corrigir as irregularidades apontadas em dois relatórios do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) no hospital público da cidade, no prazo de 180 dias, sob pena de multa de R$ 2 mil por dia de atraso, sem prejuízo da exigência da multa fixada liminarmente.

A ação do MP foi proposta em 2014 apontando, já naquela época, as seguintes irregularidades constatadas pelo Cremego: falta de cadastramento na entidade, ausência de diretor técnico, falta de alvará da Vigilância Sanitária, sem comissão de controle de infecção hospitalar atuante. Em relação à estrutura física, a unidade não tem sala exclusiva para atendimento de emergência e urgência, havia infiltrações em ambientes, centro cirúrgico sem diversos equipamentos como o de reanimação de recém-nascidos, e a cozinha com características domésticas, faltando armários para mantimentos e insumos.

Foram verificadas outras inadequações como a falta de medicamentos, de equipamentos na sala de emergência, bem como ausência de controle de qualidade dos procedimentos de esterilização por meio biológico, prontuários sem identificação de médico responsável, sem comissão de revisão de prontuários, entre outros. No curso do processo, um novo relatório do Cremego, de 2016, reafirmou os apontamentos que colocam em risco a população e expõem a riscos os seus usuários.

Fonte: MP-GO