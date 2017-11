Decisão do Amadorão de Piranhas será no próximo final de semana

Atlético Piranhense, Peões, Ouro Verde e Castro’s Farma disputaram a semifinal. O grande campeão sairá entre Atlético Piranhense e Ouro Verde

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Piranhas segue rumo à final, no Estádio Serra Negra. As partidas da semifinal, que aconteceram no último fim de semana, agitaram os amantes do esporte e definiram quem chega favorito para os próximos confrontos.

O Atlético Piranhense confirmou seu favoritismo ao vencer o time dos Peões por 3 a 1 no sábado (4/11) e vai disputar a final. Já os Peões concorrem ao terceiro lugar do campeonato com o Castro’s Farma, que não aproveitou a vantagem que tinha.

Castro’s Farma perdeu para o Ouro Verde nos pênaltis no domingo (05/11). Na partida

sem gols o Ouro Verde levou a melhor ao fazer 4 pênaltis nos adversários, que conseguiram marcar 3. Com a vitória, Ouro Verde vai para a final.

Campeão, vice e terceiro lugar serão definidos no sábado, dia 11 de novembro. Castro’s Farma e Peões disputam o 3° e Atlético Piranhense e Ouro Verde se enfrentam na final.