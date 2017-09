Criminosos roubam pit-dog em Piranhas

Segundo as vítimas, dupla agiu com violência e levou R$ 600 do caixa durante esta madrugada. Um dos indivíduos foi capturado pela (PM)

08/09/2017, às 15h09

Dois criminosos assaltaram um pit-dog localizado na Praça Santo Antônio, no Centro de Piranhas, na madrugada desta sexta-feira (08/09). A dupla levou R$ 600 do casal que fechava o estabelecimento, por volta de 1 hora da madrugada.

Segundo os comerciantes do Pit-Dog PitBull, um dos mais tradicionais do município, eles reconheceram os bandidos que agiram com violência e os ameaçaram com uma faca.

Após efetuarem o roubo, os indivíduos fugiram e não foram encontrados pela Polícia Militar (PM) durante a madrugada. Por meio de uma denúncia anônima, os sargentos Júnior e Sobrinho foram informados do paradeiro de um dos assaltantes da lanchonete. Santiago Pereira Lima foi preso na casa de conhecidos e encaminhado ao Hospital Municipal Cristo Redentor para que fosse realizado o exame de corpo de delito.⁠⁠⁠⁠