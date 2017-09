Criminosos mortos em confronto com a PM eram velhos conhecidos da Justiça

De acordo com a Polícia, trio composto por pai e filhos responde por homicídio, latrocínio e furto qualificado. Eles ainda adulteraram a placa do veículo que estavam com fita adesiva

19/09/2017, às 11h09

Os três homens mortos no início da noite de ontem (18/09) durante um confronto com a Polícia Militar (PM) na GO-188, a cerca de 12 km de Piranhas, na região conhecida como Pé de Galinha, eram velhos conhecidos da Justiça e possuiam, juntos, dezenas de passagens por diferentes crimes. As informações são da PM.

Francelino Pereira da Silva, 40 anos, cumpria pena no Presídio de Piranhas, de onde fugiu duas vezes e no momento estava foragido de Caiapônia. Ele era pai dos outros dois: Frank Bruno Pereira de Oliveira, 19, e Danilo Pereira de Oliveira, que ainda não teve a idade divulgada.

Os irmãos são acusados de terem matado uma adolescente e um idoso em Caiapônia no último mês. O trio ainda é suspeito de roubo e adulteração, já que o veículo em que eles estavam, um Volkswagen Saveiro Cross, de Alto Araguaia-MT, estava com a placa adulterada com fita adesiva de OBB-6443 para OBB-6848. No momento do confronto o veículo era conduzido por Francelino, que é apontado como comandante do grupo.

Pai e filhos também respondem por homicídio, latrocínio e furto qualificado e com eles a Polícia encontrou três revólveres calibres 38, muita munição deflagrada e vários cartuchos calibre 12 intactos.⁠⁠⁠⁠