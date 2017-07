Bandidos explodem agência e posto de atendimento bancário em Caiapônia

Câmaras de segurança registraram ação de quatro elementos. Até o momento os assaltantes não foram localizados pela Polícia

19/07/2017, às 08h07

Uma agência bancária e um posto de atendimento foram atacados com explosivos na madrugada desta quarta-feira (19), por volta das 02h30, em Caiapônia. As invasões foram na Agência da Caixa Econômica Federal e no Posto de atendimento do Bradesco que ficam a cerca de 600m de distância um do outro.

De acordo com a Polícia, um grupo composto por quatro homens foram vistos pelas câmaras de segurança dos locais próximos.

Segundo relato dos moradores da região onde o crime ocorreu, a quadrilha iniciou uma série de disparos com fuzis e cercaram a avenida durante aproximadamente meia hora.

Até o momento nenhum dos assaltantes foram localizados pela Polícia.