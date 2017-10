Crianças são agredidas por homem após entrarem em lote para chupar manga em Cezarina

30/10/2017, às 08h10

As mães de quatro crianças denunciam que os filhos foram agredidos após entrarem em um terreno para pegar e chupar mangas, em Cezarina, na região sul de Goiás. Imagens feitas por moradores da região mostram o agressor pisando nas costas de uma das vítimas e amarrando a mão dela com um fio (veja acima). A Polícia Civil informou que vai apurar o caso.

As vítimas são três meninos, de 8, 11 e 12 anos, e uma menina, de 11. O suspeito da agressão é um homem que seria o dono do terreno onde as crianças foram pegar as mangas. “Eu deixei meus dois filhos na casa da minha mãe e, enquanto ela arrumava a casa, eles e as outras duas crianças saíram escondidos para pegar manga em um lote baldio”.