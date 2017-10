Crianças ganham festa em Piranhas

Pipoca, algodão doce, pirulito e muita diversão fizeram parte do evento promovido pela Prefeitura Municipal

12/10/2017, às 20h10

A Prefeitura Municipal de Piranhas promoveu nesta quinta-feira (12/10) uma festa para comemorar o Dia das Crianças. Tudo foi montado com muito carinho na Praça Santo Antônio, no Setor Central.

Na super estrutura pensada especialmente para a ocasião, a criançada e os adultos se divertiram e interagiram com brincadeiras, pipoca, algodão doce, piscina de bolinhas, escorregador e cama elástica, ingredientes perfeitos para um tarde de muita animação.

Acompanhando a garotada correr de um brinquedo para o outro, os pais não escondiam o encantamento pela organização do evento. A exemplo da Dona Valdelice de Santana, 53 anos, que veio de Pontal do Araguaia no Mato Grosso para acompanhar os netos Breno Lucas e Ana Clara de 3 e 6 anos para se divertirem na festa. “Que Deus continue dando sabedoria para o prefeito, pois ver a alegria no rosto das crianças não tem preço”, disse.

Para Eloá Pereira de Sousa, 9, que mora no Setor Aeroporto, “a festinha foi muito boa assim como a ideia que o prefeito teve em realizá-la”.

Genete Arantes, 30, aproveitou a oportunidade para levar o filho Gustavo Henrique Almeida, 5, para se divertir e disse que “a iniciativa de realizar um evento como esse foi brilhante”. Genete mora em Piranhas há 16 anos e afirmou “nunca ter visto um evento

desse porte na cidade”.

O prefeito Eric de Melo parabenizou e agradeceu a parceria e o empenho de todos os funcionários envolvidos na realização do dia de lazer e entretenimento para as famílias do município. “Que Deus abençoe a cada um de nossa equipe e abençoe cada criança que me olha com um brilho nos olhos”, agradeceu o prefeito.

De acordo com o Eric, “o motivo de ter trabalhado em prol da realização da festa do Dia das Crianças foi levar a alegria aos pequenos”.

Segundo a primeira-dama e secretária do Desenvolvimento Social, Adrielle Pátilla, todo empenho na organização do evento foi pensando na alegria das crianças. “Sabemos que ainda foi pouco, pois cada criança merece muito mais, merecem o melhor”, disse.