Criança morre ao cair na Cachoeira Três Tombos em Piranhas

O garoto tinha seis anos de idade e morava com os avós em Goiânia. Aproximadamente 12 pessoas estavam no local na hora do acidente, que aconteceu por volta das 14h desse sábado (10)

10/06/2017, às 20h06

Um menino com seis anos de idade morreu na tarde desse sábado (10/06), após cair de uma altura de aproximadamente 40 metros, na Cachoeira Três Tombos em Piranhas.

Segundo relato da Polícia Militar, que acompanhou as buscas do Corpo de Bombeiros de Iporá, Pedro Inácio Caetano Moreira, 6 anos, filho de Poliana Caetano Moreira, estava acompanhado dos avós na hora do acidente, que aconteceu por volta das 14h.

De acordo com informações colhidas pelo Jornal O+Positivo, aproximadamente 12 pessoas estavam no local, na hora da queda, quando o garoto se desgarrou da avó Sueli dos Santos Caetano Moreira, quando a família se preparava para tirar uma fotografia.

A família que mora em Goiânia tem parentes em Piranhas e teria ido visitar o ponto turístico. O corpo do garoto foi retirado do local por volta das 16h e levado pelo Instituto Médico Legal de Iporá, onde será periciado.