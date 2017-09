Criança e adolescente são encontrados em casa cheia de lixo, em Goiânia

“Quando chegamos, as crianças estavam sozinhas e não abriram a porta. Buscamos a mãe no trabalho e ela nos deixou entrar. Quando ela abriu a porta já saíram várias baratas de lá de dentro. Eu nunca vi nada igual. Eram pilhas de lixo: restos de comida, embalagens de pizza, sanduíche, papel higiênico. Sem condições de viver lá dentro”, disse .

Segundo o conselheiro, a mãe alegou que só precisava arrumar a casa. As próprias crianças consideravam o ambiente normal, por já estarem acostumadas. No entanto, o órgão determinou que as crianças só voltem para casa após a mulher cumprir uma série de exigências.