Creas realiza ação para combater abuso e exploração sexual em Piranhas

18/05/2017, às 22h05

Na manhã desta quinta-feira, 18, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em Piranhas, promoveu uma ação de mobilização e conscientização de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A atividade faz parte do Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio. Apresentar os serviços dos CREAS à população piranhense também faz parte da ação.

De acordo com a coordenadora do CREAS, Luzimara Aparecida, em Piranhas existem vários casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes que estão sendo acompanhados por uma equipe do multiprofissional. Psicóloga, l assistente social e assessor jurídico acompanham os menores. “Muitas vezes as pessoas sentem medo de denunciar o agressor e acabam se calando”, disse.

O CREAS conta com apoio profissional das áreas da Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança Pública, além de órgãos como o Conselho Tutelar, devido a complexidade dos casos que envolvem o abuso e exploração sexual.

De acordo com a psicóloga Maristela Rosa, o trabalho realizado com uma vítima de abuso sexual é feito de forma lúdica. “Pode-se identificar o grau do abuso cometido com a criança ou adolescente em uma consulta, apenas trabalhando com teatros, fantoches ou desenhos feitos pela vítima,” disse. Ainda, de acordo com a profissional, as atividades lúdicas servem também para alertar e prevenir as crianças antes que o abuso se concretize.

Segundo a assistente social Roberta Cristina, as pessoas não precisam ter medo de ser expostas ao realizar a denúncia. “Realizamos um trabalho totalmente sigiloso, disponibilizando uma equipe especializada para acompanhar a vítima e sua família”, afirmou.

O CREAS conta uma brinquedoteca que foi adquirida por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social para que o atendimento às vítimas seja ainda mais eficiente.

Para realizar as denúncias, basta procurar a unidade do CREAS, que fica localizada na Avenida Caiapó, no Setor Central, em Piranhas, próximo ao Sindicato Rural, ou entrar em contato pelos telefones 64 3665 7005 ou DISQUE 100.

História

Em 1973 um crime bárbaro chocou o Brasil. Seu desfecho escandaloso seria um símbolo de toda a violência que se comete contra as crianças.

Com apenas oito anos de idade, Araceli Cabrera Sanches foi sequestrada em 18 de maio de 1973. Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família capixaba. O caso foi tomando espaço na mídia. Mesmo com o trágico aparecimento de seu corpo, desfigurado por ácido, em uma movimentada rua da cidade de Vitória (ES), poucos foram capazes de denunciar o acontecido. O silêncio da sociedade capixaba acabaria por decretar a impunidade dos criminosos.

Os acusados, Paulo Helal e Dante de Brito Michelini, eram conhecidos na cidade pelas festas que promoviam em seus apartamentos e em um lugar, na praia de Canto, chamado Jardim dos Anjos. Também era conhecida a atração que nutriam por drogar e violentar meninas durante as festas. Paulo e Dantinho, como eram mais conhecidos, lideravam um grupo de viciados que costumava percorrer os colégios da cidade em busca de novas vítimas.

A capital do estado era uma cidade marcada pela impunidade e pela corrupção. Ao contrário do que se esperava, a família da menina silenciou diante do crime. Sua mãe foi acusada de fornecer a droga para pessoas influentes da região, inclusive para os próprios assassinos.

Apesar da cobertura da mídia e do especial empenho de alguns jornalistas, o caso ficou impune. Araceli só foi sepultada três anos depois. Sua morte ainda causa indignação e revolta.⁠⁠⁠⁠

Com informações do CREAS de Piranhas.