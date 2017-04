Construção da ponte sobre o Córrego Indaiá é iniciada

A previsão para o término da obra é de 45 dias

06/04/2017, às 09h04

A Prefeitura Municipal de Piranhas, em parceria com os produtores rurais, Sindicato Rural de Piranhas e Cooperativa Mista do Vale do Rio Piranhas (COMVAPI) deram início à construção da ponte sobre o Córrego Indaiá.

Após uma enchente que destruiu a estrutura da ponte, o trecho permaneceu interditado por alguns anos, dificultando o tráfego na região.

De acordo com o prefeito Éric de Melo, a falta da ponte na região causa muito transtorno aos moradores, além de dificultar o transporte de cargas, que contribui para a ecônomia local.

A obra retomada na última semana de março deve ficar pronta em 45 dias.⁠⁠⁠⁠

