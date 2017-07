Conselho Tutelar de Arenópolis vai receber nova viatura

13/07/2017, às 15h07

Uma emenda parlamentar do deputado federal João Campos, no valor de R$ 90 mil, destinada a Arenópolis, será aplicada para aquisição de uma viatura para o Conselho Tutelar do município. Os recursos são suficientes também para a compra de uma geladeira, um bebedouro, um computador e uma impressora. “Agradeço ao pastor Valdeon Bueno, que se encarregou de cobrar esse recurso do deputado que representa os evangélicos. Ficamos muito gratos, e podem ter certeza, esse kit vem ao encontro das nossas do nosso município”, comemorou o prefeito Flávio Júnior.