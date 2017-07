Confira os shows e a programação da Pecuária de Piranhas

Festa promete movimentar região de 26 de agosto a 3 de setembro

21/07/2017, às 14h07

O Sindicato Rural de Piranhas divulgou a programação completa de shows da 25ª edição da Exposição Agropecuária de Piranhas (Expoapi) e 26ª Festa de Peão e Boiadeiros. O evento será realizado entre 26 de agosto e 03 de setembro, no Parque de Exposição Agropecuária Drº Wilian José dos Santos.

Entre as principais atrações estão os sertanejos Felipe Araújo, irmão do saudoso Cristiano Araújo, Cintia Morais e a dupla Carlos e Jader.

O show de abertura será comandado por Felipe Araújo, no dia 31 de agosto. No dia 1° de setembro subirá ao palco Cintia Morais e para encerrar as apresentações, a dupla Carlos e Jader vai animar o público de Piranhas e região no sábado, dia 2 de setembro.

Confira a programação completa:

26/08 – Sábado

– Tradicional cavalgada com saída do Parque de Exposição Agropecuária às 09 horas.

28/08 e 29/08 – Segunda e terça-feira

– Entrada dos animais, máquinas e stands de expositores;

– 2ª edição do Festival de Receitas do Campo às 19h30, no Tatersal.

30/08 – Quarta-feira

– Leilão de gado para cria, recria e engorda a partir das 19 horas no Tatersal.

31/08 – Quinta-feira

– Abertura da 25ª Expoapi às 19h no stand do Sindicato Rural;

– Início do rodeio profissional;

– Show artístico com Felipe Araújo.

01/09 – Sexta-feira

– Continuação do rodeio profissional;

– Início da Prova de Laço;

– Show artístico com Cintia Morais.

02/09 – Sábado

– Semifinal do rodeio profissional;

– Semifinal da Prova de Laço;

– Show artístico com Carlos e Jader;

03/09 – Domingo

– Final do rodeio profissional;

– Final da Prova de Laço;

– Sorteio do Bingo;

– Queima de fogos.⁠⁠⁠⁠