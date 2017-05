Saúde da Mulher e Vigilância em Saúde são temas de conferências em Arenópolis

23/05/2017, às 11h05

A Prefeitura Municipal de Arenópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, no Salão Paroquial São Pedro, na última quarta-feira, 17, a 4ª Etapa Municipal da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres e a 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde.

Com o tema “Saúde das Mulheres: Desafios da Integralidade com Equidade”, na etapa municipal da Conferência de Saúde das Mulheres a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde das Mulheres está entre os destaques, com a palestra da coordenadora do curso de Farmácia da Faculdade de Iporá (FAI), Drª Joyce Ribeiro e a nutricionista e coordenadora de Vigilância e Promoção da Saúde, Drª Vânia Marra Passos.

Na Conferência sobre Vigilância em Saúde, com o tema “Direito, conquistas de defesa de um SUS público de qualidade”, o assunto tratado foi a Política Nacional de Vigilância em Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS) como direito de proteção e prevenção da população.

Segundo o prefeito Flávio Júnior, “essa foi uma excelente oportunidade para discutir e traçar metas para a saúde da população arenopolina”.

O secretário de Saúde, Leandro Lourenço, destaca a importância da conferência para a população. “É de fundamental importância criar um espaço onde possamos ouvir os anseios da população arenopolina e em conjunto planejar as ações a serem desenvolvidas pela Secretaria de Saúde do nosso município e atender as necessidade de todos”.

Além do prefeito e secretário, participaram do evento a primeira-dama e secretária de Assistência Social Daiany Donato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Jader Alves e representantes da Regional de Saúde Oeste I de Iporá.⁠⁠⁠⁠