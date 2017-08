Comunicado Licença Ambiental

14/08/2017, às 16h08

Joaquim Tertuliano Nogueira – CPF 054.461.471-20

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos – SECIMA, a Licença Ambiental prévia e de instalação, nº 201701417, com validade de 6 anos para atividade de bovinocultura de leite com ordenha mecânica na Fazenda Córrego das Pedras no Município de Piranhas-GO.