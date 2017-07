Como a ansiedade pode interferir na sexualidade

Considerada por muitos como o mal do século, a ansiedade tem reflexos negativos na hora do prazer. Jamile Ribeiro explica que fazer cobranças no momento da relação sexual é uma forma de ansiedade

A ansiedade pode parecer inofensiva, mas, sob o efeito desse mal, as pessoas são capazes de fazer coisas que não fariam, ou então colocam sobre si uma carga tão grande que desempenhar certas funções fica praticamente impossível.

Por esses e outros efeitos no ansioso, a ansiedade é considerada por muitos o mal do século, já que ela se evidencia quando estamos em um momento de pressão ou apreensão, ou seja, quase o tempo todo.

A ansiedade reflete de forma negativa no desempenho sexual quando existe, por exemplo, uma preocupação excessiva com a aparência física ou com o próprio desempenho, onde há os seguintes pensamentos. É nesse momento que, segundo a médica Jamile Ribeiro, interrogações contrárias surgem na menta do ansioso. “Será que estou fazendo certo? Será que meu parceiro (a) está tendo prazer? Será que estou gordo (a)?” são algumas das dúvidas.

Esse tipo de preocupação na hora do sexo pode prejudicar ainda mais o desempenho, continua a médica terapeuta sexual. “Para se ter um sexo bom, a ansiedade deve passar longe. Afinal, para sentir prazer é precisa estar tranquilo e relaxado e prazer e ansiedade não combinam”, frisa.

Jamile Ribeiro completa. “Não existe sexo prazeroso com a cabeça no escritório, nas contas, nas preocupações do dia a dia. Pelo contrário, o sexo é um dos maiores escapes para a ansiedade”, lembra.

Se você sofre com ansiedade, a médica diz que o mal possui cura. “A ansiedade precisa ser tratada com psicólogo ou psiquiatra, terapeuta sexual, medicamentos ou ainda exercícios como pilates, natação, academia, ioga ou técnicas de relaxamento. Fale com o seu médico sobre o tema”, alerta.