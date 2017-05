CNH com QR Code começa a ser emitida neste mês de maio em Goiás

Modelo serve para reduzir número de fraudes no documento, que não terá aumento de valor

03/05/2017, às 09h05

A partir desta semana, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) inicia a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com QR-Code, que fornecerá os dados do motorista, incluindo a fotografia. A nova regra do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), será obrigatória para todo o país. Segundo o Detran, a medida não acarretará em aumento do valor do documento para os usuários.

Também não haverá exigência de substituição para CNHs antigas. O modelo com QR Code será disponibilizado para novos documentos emitidos a partir deste mês de maio. Com a implantação do QR Code, a expectativa do Detran é reduzir o número de fraudes no documento, haja vista que o código bidimensional conectará diretamente a CNH ao Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach), sem a necessidade de se digitar informações.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) disponibilizará o sistema eletrônico para leitura do QRCode, que fornecerá os dados do motorista, incluindo a fotografia. O código será um quadrado de 5 centímetros impresso no verso inferior da CNH. “Atualmente, o Detran enfrenta casos de falsificação de CNH, como clonagem do próprio documento ou alteração de dados em carteiras furtadas, roubadas ou perdidas.

Também há casos de acréscimos nas categorias de direção que constam no documento original. A nova CNH chega para dificultar essas adulterações e garantir maior rigor na fiscalização de infratores”, afirma o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho.

Fonte: O Popular