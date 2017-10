Chácara que produz leite é modelo de proteção ambiental em Piranhas

Propriedade de 5 hectares, localizada às margens do Rio Piranhas, mantém produção e preserva leito do rio

25/10/2017, às 14h10

Enquanto um proprietário de gado permite que seus animais pastem e bebam água no leito do Rio Piranhas, na região da antiga Prainha, entre os setores Central e Sudoeste, outro pecuarista tem dado exemplo de como é possível cuidar dos bichos sem descuidar do meio ambiente.

A admirável propriedade tem 5 hectares, está localizada às margens do Rio Piranhas, na área urbana da cidade, no Setor Sul, no Fundo do Ginásio de Esportes e consegue manter a boa produtividade dos animais, sem que eles prejudiquem o leito do rio. O bebedouro do gado fica há mais de 100 metros do manancial, em um cocho equipado com boia, que controla o nível da água.

Uma cerca delimita toda a margem do Rio Piranhas e impede a aproximação dos animais, mantendo-os há cerca de 20 metros do manancial. Segundo o proprietário, José Moreira, o foco é a produção sustentável. “Tudo é feito com planejamento para evitar os impactos ao meio ambiente”, explica.

Com quatro empregos diretos, 22 vacas leiteiras adultas e 15 filhotes, a Chácara Recanto produz em média 350 litros de leite por dia. “Antes de recebermos a capacitação técnica, para produzir de forma correta, a nossa média diária era de 70 litros”, reconheceu Moreira.

O treinamento que se refere o pecuarista foi dado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Sindicato Rural de Piranhas. “Não é privilégio meu essa parceria, as instituições estão aí, à disposição de todos que interessarem trabalhar de forma correta. É só decidir e buscar o auxilio técnico”, explicou.