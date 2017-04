Cerimônia de abertura marca início dos Jogos Estudantis em Piranhas

Cerca de 300 atletas participarão do campeonato escolar

25/04/2017, às 13h04

A abertura oficial da Fase Regional dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás em Piranhas aconteceu na noite de ontem, 24, no Ginásio de Esportes Idalias José Marques, às 20 horas.

O campeonato é uma realização da Prefeitura Piranhas e Secretaria Municipal da Educação em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

As delegações dos municípios vizinhos se apresentaram com entrada no ginásio, percurso da Tocha Olímpica e juramento dos atletas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 300 atletas das cidades de Piranhas, Aragarças, Bom Jardim de Goiás, Baliza e Arenópolis participarão dos Jogos Estudantis Fase Regional.

Até a próxima quarta-feira os piranhenses poderão acompanhar e torcer por atletas nas modalidades futsal, tênis de mesa, natação e xadrez em duas categorias: infantil e juvenil. A próxima fase do campeonato será a Regional de Pólo. Os campeões do sub pólo de Piranhas, Iporá, São Luiz de Montes Belos e Jussara vão se enfrentar.

A primeira-dama Adrielle Patilla, que representou o prefeito Éric, expressou a satisfação em apoiar o evento esportivo. “É um prazer imenso apoiar os Jogos Estudantis, pois o esporte é muito importante para os jovens”, disse.⁠⁠⁠⁠