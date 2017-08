Milhares de pessoas acompanham Cavalgada de abertura da Pecuária de Piranhas

A festa segue até o próximo domingo com mais atrações que prometem movimentar a região

28/08/2017, às 16h08

Cerca de 4 mil pessoas, segundo a Polícia Militar (PM), foram às ruas no último sábado (26/08) pela manhã assistir a cavalgada de abertura da 25ª edição da Exposição Agropecuária de Piranhas (Expoapi). A multidão ficou concentrada ao longo das Avenidas Lázaro Teodoro e Brasil Central, por onde passou a marcha, num percurso de aproximadamente 8 km.

Segundo os organizadores, desfilaram 600 cavaleiros e amazonas, 13 carros de bois, dezenas de carroças, carros, motos, tratores e caminhões. “Sucesso” foi a definição dada pelo presidente do Sindicato Rural Dermison Ferreira da Silva. “Começamos com o pé direito, tenho certeza que teremos uma excelente festa”, completou o mandatário.

“Evento cultural excelente, mostrando o que há de mais forte nesse país, a pecuária e a agricultura”, descreveu o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Eduardo Veras.

A advogada Silvana Alves e a filha Valentina fizeram todo o percurso juntas, ao lado de amigos e familiares. “A empolgação do povo é muito grande, eu gosto de participar, é um revigorante das energias. Nada melhor do que ver a vibração da multidão que acompanha o desfile da rua, são pessoas de todas as idades vibrando, animadas, dando boas vindas a todos que passam. Nos divertimos bastante”, disse a jurista.

A festa vai continuar até o próximo domingo, dia 3 de setembro, só que agora no Parque de Exposição Agropecuária Drº Wilian José dos Santos.

O show de abertura será comandado por Felipe Araújo, no dia 31 de agosto. No dia 1° de setembro subirá ao palco Cintia Morais e para encerrar as apresentações, a dupla Carlos e Jader vai animar o público de Piranhas e região no sábado, dia 2 de setembro.

Confira o que mais vem por aí:

28/08 e 29/08 – Segunda e terça-feira

– Entrada dos animais, máquinas e stands de expositores;

– 2ª edição do Festival de Receitas do Campo às 19h30, no Tatersal.

30/08 – Quarta-feira

– Leilão de gado para cria, recria e engorda a partir das 19 horas no Tatersal.

31/08 – Quinta-feira

– Abertura da 25ª Expoapi às 19h no stand do Sindicato Rural;

– Início do rodeio profissional;

– Show artístico com Felipe Araújo.

01/09 – Sexta-feira

– Continuação do rodeio profissional;

– Início da Prova de Laço;

– Show artístico com Cintia Morais.

02/09 – Sábado

– Semifinal do rodeio profissional;

– Semifinal da Prova de Laço;

– Show artístico com Carlos e Jader;

03/09 – Domingo

– Final do rodeio profissional;

– Final da Prova de Laço;

– Sorteio do Bingo;

– Queima de fogos.